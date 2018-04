Deze Chevrolet Colorado is van... zand

Door: AUTO55

In San Diego vindt momenteel het Amerikaanse zandsculptuurkampioenschap plaats. Daar kan je je ogen uitkijken op tijdelijke creaties waar veel vakmanschap voor vereist is. Zoals een Chevrolet Colorado waarvan enkel de wielen, de koplampen, de achterlichten, het radiatorrooster en de badges echt zijn...

Volgens marketingmanager Tony Johnson is San Diego de ideale plaats om ermee uit te pakken. Zuid-Californië is dan ook de grootste afzetmarkt voor middelgrote trucks in de VS. Vijf dagen heeft het geduurd om de speciale Chevy te creëren en ruim 34 ton zand werd ervoor aangevoerd.