Deze gemene Chevy staat te koop

Door: AUTO55

Van 2003 tot 2006 kon je bij Chevrolet terecht voor de aanschaf van een SSR. Deze mix tussen een pick-up en een cabrio werd (lang) niet door iedereen gesmaakt, en dan met name vanwege z'n aparte retro-lijnenspel. Maar van degenen die toch een exemplaar op de kop hebben getikt (al dan niet in nuchtere toestand) is er toch minstens één iemand voor wie de SSR er nog niet speciaal genoeg uitziet. Vandaar de ombouw met glasvezel naar, tja, wat je hierboven ziet.

De SSR in kwestie is van 2005 en staat momenteel bij North Freeway Hyundai in Spring, Texas voor het grijpen. Die firma beweert wereldwijd de meeste SSR's van de hand te hebben gedaan - 350 in totaal. De vraagprijs voor het monster-op-wielen? 34.988 dollar, wat neerkomt op ongeveer 26.641 euro. Van de teller staat ook amper 6.468 mijl af te lezen (een kleine rekensom brengt ons op10.409km).

In ruil voor het bovenstaande bedrag koop je de vervaarlijk vormgegeven SSR voorzien van een 6-liter V8 (goed voor 400pk en gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak), een uitlaatsysteem van Magnaflow, een zelfdimmende binnenspiegel en verwarmde zetels met geheugenfunctie. Kopen?

Zo oogt het origineel...