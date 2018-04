Officieel: Land Rover Discovery Sport

Door: AUTO55

Dit is Land Rovers nieuwste en tevens de vervanger van de Freelander: de Discovery Sport. Het is de eerste van drie nieuwe Discovery-modellen. Eronder komt nog een SUV en erboven wordt de aflosser van de Discovery 4 verwacht. Die zou nog dichter aanleunen bij de Discovery Vision Concept dan deze Sport.

Veelzijdigheid

Waar Land Rover vooral mee schermt is de 'veelzijdigheid' van de compacte SUV. Zo wordt gerept over oprij-, afrij- en overschrijdingshoeken van respectievelijk 25, 31 en 21 graden, het Terrain Response-systeem en een doorwaaddiepte van 600 millimeter. Bij de echte 4x4-liefhebber zal dit meteen belletjes doen rinkelen en voor wie er minder bekend mee is: het is vergelijkbaar met de waarden van de Range Rover Evoque. Da's geen watje, maar ook geen terreinmonster.

3 zitrijen

Binnenin treffen we drie zitrijen, een unicum in deze klasse volgens de Britten. De achterste plaatsen komen weliswaar vermoedelijk alleen voor (kleine) kinderen van pas. Land Rover voorziet (als optie) vier 12V-stopcontacten en zes USB-poorten verdeeld over de cabine. Voorts geldt comfort als sleutelwoord. De ophanging zou soepel zijn - met lange veerwegen - en tal van snufjes worden aangeboden om de rit aangenamer te doen verlopen. Zoals een head-up display en een gloednieuw infotainmentsysteem met een 8" display. Een voetgangersairbag debuteert in deze klasse.

3 viercilinder-motoren

Bij de lancering zal de Discovery Sport met een aantal viercilinder turbomotoren op benzine en diesel worden aangeboden. Zoals de volledig aluminium 2.0 Si4-benzinemotor en een 2.2-liter turbodieselmotor. Later in 2015 zal het gamma nog worden uitgebreid met een zuinige ED4-turbodieselmotor met een CO2-uitstoot van slechts 119g/km. De motoren kunnen naar keuze worden gekoppeld aan een negentrapsautomaat of een handgeschakelde zesversnellingsbak en aan twee- of vierwielaandrijving.

De Land Rover Discovery Sport staat begin oktober in Parijs.