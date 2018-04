Door: AUTO55

Na de officiële introductie van Hyundai's nieuwe i20 vorige maand lost het merk vandaag een schets van de driedeursvariant. Die zal i20 Coupé gaan heten en rolt vanaf februari 2015 van de band - om enkele maanden later effectief de verkoop in te gaan.

De i20 Coupé moet vooral sportiever ogen dan de vijfdeurs waar hij van is afgeleid. En net als die vijfdeurs werd hij ontwikkeld en ontworpen in Hyundai's Europese designcentrum in het Duitse Rüsselheim.