Fonkelnieuwe 2.0 diesel eerst in Opel Insignia

Door: BV

Opel is druk bezig met z’n complete motorgamma te vernieuwen. Vorige week maakten we nog kennis met een nieuwe driecilinder turbo benzinemotor in de Opel Adam Rocks (helemaal vanaf nul opnieuw ontworpen) en vandaag kondigen de Duitsers de introductie van een nieuwe tweeliter viercilinder dieselcentrale aan. Die voldoet uiteraard aan de Euro VI emissienorm.

Vermogen en trekkracht

De Insignia en Zafira Tourer zullen - in die volgorde - de eerste modellen zijn waarin we de centrale terug zullen vinden. Wat die combinatie van prestaties en verbruikscijfers oplevert, wil het bedrijf nog niet vertellen. Maar dat de centrale met 170pk en 450Nm een beetje meer vermogend is dan voorheen, mogen we wel weten. Het belangrijkste is wellicht dat hij ook nog eens een stuk minder trillingen en decibels veroorzaakt.