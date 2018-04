Instapversies Mini vijfdeurs met minder vermogen, meer verbruik

Door: BV

Mini, voor wie lag te slapen en de lancering van Countryman, Clubman en zelfs een vijfdeurs niet heeft opmerkt, is een stijl. Kijk vooral niet naar de afmetingen want de autobouwer heeft in de loop van drie generaties alles wat Mini was uit het model geknepen. Maar de vormgeving, die is ‘Mini’ gebleven. En dat is ook zo bij deze vijfdeurs, die nog eens 16,1cm en 1,1cm hoger is dan de driedeurs. De totale lengte likt al aan de vier meter. Bijna een meter (of 33%) langer dan het origineel dat in 1959 voor het eerst van de band liep.

De motoren, zo was al bekend, worden gewoon overgenomen. En driecilinders moeten er het verbruik drukken, zowel in benzine als diesel.

Instapmotoren voor One

Het bedrijf had al een reeks motoren aangekondigd. Maar geen enkele benzine had minder dan 136pk, terwijl het vermogen van de diesel nooit dieper zakte dan 116pk. Nu zijn er onderaan het aanbod twee mogelijkheden bijgekomen, netjes verdeeld over de brandstofsoorten.

Een 1.2l driecilinder benzinemotor levert 102pk en 180Nm. Eigenlijk is de Mini vijfdeurs daarmee nog verrassend fluks. Vanuit stilstand rept hij zich naar 100km/u in 10,1 seconde en kan hij tot 192km/u halen.

De diesel heeft drie cilinders van een halve liter elk en wekt nu nog slechts 98pk en 220Nm op. Dezelfde prestaties als in de paragraaf hierboven worden daarom vergezeld van de cijfers 11,2 seconden en 187km/u.

Niet zuiniger

Mini zal ze aantrekkelijker prijzen en er ook wat uitrusting voor wegsnijden. Wat je moet overdragen aan de dealer zal ook je enige profijt zijn. Beide versies zijn niet zuiniger dan de technisch nagenoeg identieke versies die meer vermogen opwekken. Sterker nog - de 1.2 met 116pk verbruikt met een minimum van 4,8l een deciliter meer dan de versie met 136pk. De diesel doet het net iets beter. Die slankt het verbruik af van 3,6l (116pk) naar 3,5l (98pk).