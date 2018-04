Nieuwe Ford S-Max kiest voor elegantie

Door: BV

Ford heeft een nieuwe S-Max klaar. Die zal op het Autosalon van Parijs in het voetlicht gereden worden en wordt geconstrueerd op dezelfde bodemplaat als de nieuwe Mondeo die later dit jaar gecommercialiseerd wordt. Het heeft er alle schijn van dat de S-Max ook z’n motoren met de Mondeo gemeenschappelijk zal hebben, met inbegrip van de piepkleine 1.0l Ecoboost instapmotor, maar bevestigd is dat niet. Het ontbreekt immers nog aan officiële informatie.

Gelekte foto’s

De beelden zijn inmiddels wel door de mazen van het wereldwijde web geslopen. Ze tonen in elk geval een herkenbaar product met een meer prominente grille en lijnen die wat eleganter en minder gedrongen ogen dan bij de huidige generatie. Meer informatie volgt wellicht later deze week, wanneer de constructeur ermee naar buiten komt.