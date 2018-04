Meer over de nieuwe Ford S-Max

Door: BV

Kijken we even in de achteruitkijkspiegel terug naar 2006, dan zien we Ford dat voor het eerst de S-Max voorstelde. Technisch gezien erg gelijkaardig aan de Galaxy, maar met meer brutale lijnen, een lager profiel en een meer sportieve positionering. Dat hadden we toen nog niet gezien. En het bleef er niet bij, want het busje reed zoals het eruit zag. Je kon er zelfs een sympathiek grommende 2,3l vijfcilinder in krijgen.

Meer van hetzelfde

2014 en Ford vindt het tijd voor een nieuwe generatie. Het recept smaakt bekend, al zijn de scherpe randjes er vanaf gehaald, onder meer dankzij een gladder design. En de vijfcilinder keert evenmin terug. Geheel in lijn met de Ford’s van de jongste jaren en reeds gezien op de S-Max Concept. Op de Titanium-uitvoering zal Ford de sportieve inborst van de S-Max nog wat kracht bijzetten dankzij een diffusor, speciale uitlaatpijpen en forse 19 inch wielen. Als absolute topmodel komt er een Vignale, gebaseerd op het eerder voorgestelde studiemodel. Eigenlijk neemt Vignale de rol aan van de Ghia’s van vroeger.

Helemaal nieuw

Het uiterlijk van de S-Max is een evolutie, maar onderhuids is hij helemaal nieuw. Hij staat op het platform waarop ook de nieuwe Mondeo, Edge en de op stabel staande Galaxy worden gebouwd. Het is stijver maar niet zwaarder dan voorheen en er is optioneel een systeem dat Advanced Front Steering heet - een geheel variabele stuurinrichting waarin ook het aantal omwentelingen wordt beïnvloedt. Een systeem dat in theorie goed werkt (en bijvoorbeeld al bij BMW in de catalogus staat) maar ons in de praktijk nog geen enkele keer wist te overtuigen.

Motoren

Twee benzine- en drie dieselmotoren krijgen we. Een 1.5l Ecoboost en 2.0l met respectievelijk 160 en 240pk in het eerste geval en een 2.0 TDCI dieselcentrale met 120, 150 of 180pk wat de tweede brandstofoptie betreft.

Drie zitrijen

De S-Max mag zich dan wel in de sportieve hoek van het segment bevinden, het blijft wel een zevenzitter. De tweede zitrij bestaat uit drie individuele stoelen welke geheel plat te klappen zijn en individueel zijn te verschuiven. De beide stoelen op de derde zitrij kunnen in de vloer worden opgeborgen als deze niet in gebruik zijn.

En de prijs?

De prijzen van de nieuwe Ford S-Max zijn op dit moment nog niet bekend. Die verwachten we in aanloop naar zijn marktintroductie in het tweede kwartaal van 2015. Wil je de auto eerder zien? Hij staat als wereldprimeur op de Autosalon van Parijs.