Ford C-Max en Grand C-Max krijgen familiegezicht

Door: BV

Ford presenteert op het Salon van Parijs een compleet nieuwe S-Max. De wat kleinere C-Max (5 plaatsen) en Grand C-Max (7 plaatsen) worden tegelijkertijd opgefrist. Ze krijgen het nieuwe familiegezicht aangemeten. De Bi-Xenon HID-koplampen zijn leverbaar met LED-dagrijverlichting en Adaptive Front Lightning System. Hierbij wordt de hoek van de lichtbundel aangepast aan de weersomstandigheden en in bochten naar de zijkant geprojecteerd voor beter zicht. Achteraan heeft Ford de achterlichten een make-over gegeven om de nieuwe look compleet te maken. En dan zijn er ook nog 2 nieuwe kleuren.

Eenvoudiger interieur

Aan de binnenzijde heeft Ford in de eerste plaats geluisterd naar z’n klanten. Die hadden (net als wij overigens) een rustiger ogend dashboard op de verlanglijst staan. En dat is exact wat ze krijgen - met minder knoppen en een meer overzichtelijke indeling.

Zuiniger motoren

Alle motoren werden aangepakt met het oog op een lager verbruik en dito CO2-uitstoot. Zo is een start/stop-systeem (dat de motor bij stilstand automatisch stillegt en weer opstart als je verder wil rijden) nu op elke versie aanwezig. De 100 en 125 pk uitvoering van de éénliter EcoBoost-benzinemotor blijven beschikbaar naast de drie nieuwe motoren. Als extra benzine komt de 1.5 liter EcoBoost-motor van Ford met een vermogen van 150 of 182 pk. Het model is tevens verkrijgbaar met de nieuwe 1.5 liter TDCi-dieselmotor met een vermogen van 95 of 120 pk en een nieuwe ECOnetic-versie met 105 pk.

Meer snufjes

De C-Max zit nu ook weer nokvol snufjes. Zo is er een systeem dat je - in theorie - helpt bij het inparkeren. Er is nu zelfs een systeem dat het mogelijk maakt om uit een simpele parallele parkeerplaats te rijden. Niet meteen geruststellend lijkt het ons - dat iemand met een rijbewijs zelfs dat niet zou kunnen. City stop is er ook - dat remt zelf voor obstakels in de stad - en het werk nu over een groter snelheidsbereik dan voorheen. Let wel - het is nog steeds maar tussen 30 en 50km/u. Een systeem dat zelf remt voor rijdende objecten (zeg maar: radargestuurde cruise-control) werkt nu van 8 tot 180km/u. En dan is er nog de instelbare Mykey. Wat dat juist inhoudt lees je hier.