Sportief kleintje: Opel Adam S

Door: BV

Opel stelt in Parijs deze Adam S voor. Dat is de tot nog toe pittigste telg uit de Adam-familie. Hij zal niet alleen voorzien zijn van een dakvleugel, 17-duimers (18” optioneel) met 225-breed rubber en de nodige logo’s: hij is ook onderhuids aangepast. Er zijn vier dakkleuren beschikbaar, maar rood is er specifiek voor dit model.

150pk

De 1.4l turbomotor in de Adam S zal 150pk en 220Nm opwekken. Da’s goed vor een top van meer dan 200km/u en een sprinttijd van 8,5 seconden. Het onderstel wordt ook aangepast en dat is een goede zaak - de Adam heeft immers al z’n handen vol als de voorwielen 115pk moeten verwerken. Een zesbakje zorgt ervoor dat het verbruik gelijkertijd nogal meevalt. De Euro 6-motor verstookt niet meer dan 6,4l/100km.

Binnenaankleding

Ja, die is ook bijgespijkerd. Er zijn vier zeteluitvoeringen. Drie ervan zijn er alleen voor deze Adam. Recaro’s bijvoorbeeld, in Morrocana of nappaleder. Een optioneel pakket injecteert ook hier rode accenten, op het stuur, de handrem en zelfs de verlichting van het instrumentenpaneel. En wie wil kan het dak laten bestickeren met een geruite vlag.