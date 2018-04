Jaguar Mk2 volgens Ian Callum kost 10x meer dan klassieker

Door: BV

De Jaguar mk2 mag je gerust als één van de ultieme klassieke saloons beschouwen. En niet alleen omdat Inspecteur Morse ermee rondtoerde in de buurt van Oxford - een stad wiens statigheid perfect reflecteert tegen de flanken van de Jaguar. Maar vooral omdat het model tussen 1959 en 1969 zichzelf een reputatie op vlak van design en weggedrag wist toe te eigenen die standhoudt tot vandaag.

Jaguar Mk2 by Ian Callum

Ex-Jaguar-designer Ian Callum vond echter dat de Mk2 nog gevoelig verbeterd kon worden. Hij bedacht het model met onder meer een verlaagde ophanging, bredere velgen, moderne bumpers, extra koelsleuven in de voorvleugels en een compleet vernieuwd interieur. Onder de kap kwam een 4,2l V8 en een vijfbak. De auto werd zogezegd allen voor Callum ontwikkeld in samenwerking met het Engelse bedrijfje CMC, maar er is nu toch sprake van een gelimiteerde oplage. De aandacht die de auto genereerde sterkte zowel Callum als CMC dat er een markt voor is.

En de prijs?

Wel, laat ons eerst even beginnen met wat een klassieke Mk2 kost. Daarvan zijn al behoorlijk rijdende exemplaren op de kop te tikken vanaf € 15.000. De uitschieters kunnen tot € 80.000 kosten. En een erg goed exemplaar mag je begroten op zo’n € 45.000. Maar tegen de tijd dat CMC ermee klaar is zal die prijs vertienvoudigd zijn. Voor minder dan € 450.000 zullen de Britten er niet aan beginnen. Goedkoop is anders…