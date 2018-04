Ferrari 458 Speciale Spider gelekt

Door: BV

Marketingjongens spelen alsmaar korter op de bal. En dat betekent dat een auto die voor het gros van de wereldbevolking a priori onbereikbaar is, vooral snel te koop moet zijn in het klein. En dan valt het wel eens voor dat er een schaalmodelletje eerder wereldkundig wordt. Dat is nu ook het geval voor de Ferrari 458 Spider. Die is helemaal gelijk aan de gesloten versie, met uitzondering van het klapdakje.

Hoe die eruit ziet kan je nu voor het eerst bekijken. De specificaties lees je best even na bij de gesloten versie.