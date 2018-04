Honda Civic krijgt facelift, nieuwe sportversie

Door: BV

Honda heeft in Europa wat goed te maken. Je kan niet echt zeggen dat het merk hier de jongste jaren sterk voor de dag komt. Maar er moet verandering in komen. Een facelift voor de Civic, die toch in de kern van de markt (het immens populaire C-segment) opereert, dat kan al heel wat helpen.

Facelift

Wat verandert er? Wel, in elk geval zijn er nieuwe bumpers, andere lichtunits met frivole LED-dagrijlichten voor zowel de Civic Tourer (da’s break voor u en ik) en de Civic hatchback. Maar die laatste wordt wat meer bijgewerkt. Aan de achterzijde is er immers ook nog eens een andere bumper, de zijschorten zijn aangepakt, de achterspoiler werd wat discreter door hem in zwart uit te voeren en de staartlichten bestaan nu uit LEDs.

Interieur

Nieuwe stoffen en sierlijsten, natuurlijk. Dat hoort bij nagenoeg elke facelift. Maar ook een nieuwe Honda Connect infotainmentsysteem met een 7” scherm dat draait op Google Android.

Civic Sport

De Civic Sport heeft daarnaast een agressiever ogend front, een andere grille en 17-duims lichtmetaal. Hopelijk niet allemaal zwart, zoals op de bijhorende beelden.