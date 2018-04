Nieuwe Jaguar XE: dit zijn de diesels

Door: BV

Jaguar verlichtte ons al eerder met details over de nieuwe XE. We weten hoe hij eruit ziet, hebben een goed idee van de prijs en weten hoe de krachtige benzinemotoren presteren. Maar van de diesels, door de Britten hoogdravend ‘Ingenium’ worden gedoopt, daar zaten we nog op details te wachten.

Slechts 99g/km

Onder de kap van de XE legt Jaguar een viercilinder dieselcentrale met 2 liter inhoud. Die bestaat in een variant waar 180pk en 430Nm aan onttrokken wordt. Zonder veel extra details, want de PR-diensten van Jaguar willen dat we daar later nòg eens aandacht aan besteden. De tamtam moet roffelen. Maar over de 163pk en 380Nm krachtige variant van diezelfde motor, wil het bedrijf al wat meer kwijt. Dat het verbruik ervan slechts 3,8l/100km bedraagt bijvoorbeeld. En dat de CO2-afgifte bijgevolg slechts 99g/km bedraagt. Beide motoren voldoen overigens aan de Euro 6-norm, maar da’s inmiddels geen nieuws meer, want verplicht voor nieuwe modellanceringen (in bestaande modellen krijgen de constructeurs een jaar extra de tijd voor alle motoren aan de Euro 6 emissienorm moeten voldoen).