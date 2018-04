VW XL Sport heeft bom van Ducati aan boord

Door: BV

De XL1 - da’s Volkswagen ultrazuinige maar ook peperdure éénliter-auto. Zoals in ‘verbruikt één liter per 100km’. Auto55.be reed ermee en vond er behoorlijk veel van een sportauto in terug. Niet alleen in de vorm, maar ook in het fijne, ultradirecte stuurtje en de stugge ophanging. Snel is de XL1 echter niet. Deze XL Sport - een showmodel, te zien op het Autosalon van Parijs - is dat wél. En dat komt omdat het kleine dieseltje van de donorauto is vervangen door een 1,2l V2 uit een Ducati 1199 Superleggera. Dat Italiaanse motorenmerk hoort nu ook Volkswagen toe, en dan kan je daar maar beter gebruik van maken.

Flitsend snel

De XL1 is voor de gelegenheid anders aangekleed. Aan de binnenzijde beperkt het zich voornamelijk tot stofjes en stikwerk, maar aan de buitenzijde werd de koets breder gemaakt. 200pk en 134Nm lijken geen waarden die dat tot noodzaak bombarderen, maar omdat er niet eens 900kg verplaatst moet worden, zijn de prestaties duizelingwekkend. Dankzij een aangepaste zeventrapsautomaat en de hoogtoerige motorkrachtbron kan deze XL Sport tot 270km/u snel zijn. Vanuit stilstand even naar 100 duurt 2,7 tellen. Als je met een stapel explosieven onder het gaspedaal de bocht om moet, dan zijn enkele centimeters extra spoorbreedte en bijtgraag rubber erg welkom.