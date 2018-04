Toyota Fuel Cell Sedan is te koop in 2015

Door: BV

Toyota heeft z’n brandstofcelauto klaar. Die ziet er uit als een meer futuristische broer van de Prius en zal vanaf volgend jaar te koop worden aangeboden. Thuisland Japan krijgt ‘m als eerste. Daar zal er zo’n € 50.000 voor neergeteld moeten worden. Enkele maanden later zullen de VS en Europa aan de beurt zijn. Dan echter, is nog lang niet zeker dat we hem ook in ons land kunnen begroeten. De Japanners zien immers weinig heil in de verkoop van de auto in regio’s waar waterstof nauwelijks of niet getankt kan worden.

Langetermijnvisie

Al 20 jaar geleden is Toyota beginnen werken aan een project dat er uiteindelijk voor moet zorgen dat alle auto’s van het bedrijf zonder uitstoot rijden. We zijn nog lang niet in dat stadium, maar deze brandstofcel-auto is wel een belangrijke mijlpaal. Eén waarvoor de eerste testvoertuigen al aan het begin van de jaren negentig werden gebouwd. Praktijktests door bedrijven en overheden zijn al aan de gang sinds 2002.

Tanken op 3 minuten

Het belangrijkste voordeel ten opzichte van een elektrische auto die z’n stroom tapt van het netwerk, is dat de stroom in dit geval in de brandstofcel wordt opgewekt uit waterstof. Die kan op min of meer conventionele wijze (de pomp verschilt wel wat, maar het principe is hetzelfde) getankt worden. Een tankbeurt duurt 3 minuten en daarna kan je 500km rijden. Vergelijkbaar met een benzine dus.

Nog geen interieur

De onthulling van de productierijpe Toyota Fuel Cell Sedan is dan wel een feit, maar Toyota laat ons alleen het exterieur zien. Het interieur wordt op een later moment onthuld. Dat geldt ook voor de specificaties.