Ford wil nieuwe GT40

Door: BV

Het is één van de sappige stukjes autogeschiedenis - hoe het Amerikaanse Ford ertoe kwam om bakken geld uit te geven om Ferrari een slag om de oren te geven tijdens de 24 uren van Le Mans. En erin sloeg.

Geslepen Enzo Ferrari

Begin jaren zestig stond Ferrari te koop. Op het hoofd van ‘oude man’ Enzo Ferrari stond echter geen haar dat eraan dacht z’n merk te verpatsen aan de Amerikanen van Ford. Maar de onderhandelingen liepen wel tot het gaatje - net daar waar de handtekening gezet moest worden. En toen stuurde Ferrari z’n kat. Het had Ford immers alleen maar gebruikt om de prijs voor Fiat op te drijven. En daarmee bleef het merk in de handen van de virtuoze Italianen, en niet van ‘de boeren aan de andere kant van de oceaan’. Iets wat Enzo Ferrari met z’n gebruikelijke gebrek aan tact overmaakte aan Ford.

De puntjes op de i

Ferrari had destijds vooral een erg succesvol raceprogramma. De Ferrari 250 GTO was zo goed als ongenaakbaar, onder meer tijdens de 24 uurs-race van Le Mans. Ford zou Ferrari juist daar proberen raken. Onder meer met de hulp van de legendarische Carroll Shelby werd daarom de GT40 ontwikkeld en klaargestoomd voor Le Mans. In 1966 haalde die z’n eerste overwinning binnen en hij zou de prestigieuze uithoudingswedstrijd vier keer eindigen op het hoogste schavot.

Terug naar Le Mans

Over twee jaar is die eerste legendarische overwinning een halve eeuw jong. En Ford heeft schijnbaar zin om die te vieren. Een terugkeer van het bedrijf naar Le Mans lijkt voor de hand te liggen. Op de vergaderingen waarop de technische regels voor 2016 en later uit de doeken werden gedaan, waren vertegenwoordigers van Ford Motorsport aanwezig. Maar met welke auto dat wordt, is nog onduidelijk. Ford lijkt niets in huis te hebben om zich te moeien in de prototypeklasse, maar in het GT-segment (waar Ferrari nog steeds erg dominant in is) zijn er wel mogelijkheden. De nieuwe Ford Mustang bijvoorbeeld.

Nieuwe Ford GT40

Engelse media beweren echter te weten dat Ford aan een nieuwe GT40 werkt. In 2005 en 2006 zette Ford al eens een supercar die op het origineel geïnspireerd was in de catalogus. Van het model werden iets meer dan 4.000 stuks gemaakt. Dat de Amerikanen zich aan een tweede revival wagen is dus niet uitgesloten.