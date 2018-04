Japanse tuner buigt zich over BMW i3

Door: AUTO55

Dit is de BMW EVO i3. Of toch volgens Eve Ryn, een Japans tuninghuis dat de Duitse stadshybride niet aan zich wou laten voorbijgaan. Of de i3 in kwestie ook krachtiger is dan een standaardexemplaar? Nou nee, maar hij ziet er wel monsterlijk uit - en dat voldoet voor veel liefhebbers.

Sneller dan normaal is de hoogst opvallende creatie dus niet, en we stellen ons ook vragen bij de actieradius van het beestje. Volgens BMW raakt een conventionele i3 tot 130 kilometer ver, wat met behulp van een range-extender kan oplopen tot zo'n 300 kilometer, maar rekening houdend met de brede 20-duimers waarmee de zogenaamde EVO is uitgerust gooit de verhoogde rolweerstand logischerwijs roet in het eten.