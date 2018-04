Porsche presenteert de 911 Carrera GTS

Door: BV

Bij Porsche kunnen ze wat van het verzinnen van nieuwe productvarianten. Voor ongeveer elk tiende van een seconde acceleratietijd fietsen de Duitsers een nieuw model in het programma, met trapjes die zo ongeveer telkens € 10.000 kosten. De liefhebber wordt wellicht misselijk van al die schaamteloze geldklopperij, maar de klant legt het graag neer. En op die manier moet er toch absoluut een model tussen de 400pk sterke Carrera S en de 475pk krachtige GT3 geparkeerd worden. Dat is deze Carrera GTS, verkrijgbaar vanaf volgende maand in Coupé als Cabriolet.

Zo zuinig als de Carrera S

De basis van het blok is dezelfde zescilinder boxer als bij de Carrera S. En dus haalt hij in de gemengde productcyclus ook dezelfde waarden - met een CO2-emisissie van 202 en 223g/km. Erg puik voor een auto die wél in 4,4 seconden naar de 100 sprint wanneer het volle vermogen wordt aangesproken. Investeer nog even bij voor en PDK-automaat met zeven versnellingen en er gaat nog eens 4 tienden vanaf.

Zwartkijker

De GTS krijgt het bredere achterspoor van de vierwielaandrijvers, ook al beperkt de werkijver zich tot de achterwielen. Maar nogal wat mensen vallen voor die bredere achterpanelen. De aankleding is gespekt met donkere accenten - wielen, koplampen, sierlijsten en uitlaatpijpen. Aan de binnenkant wordt die wat sombere toon doorgezet in leder en Alcantara. En om voor een zware ondertoon te zorgen (letterlijk dan) is de uitlaatlijn aangepast.