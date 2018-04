Toyota Prius+ krijgt opfrisser

Door: BV

Toyota bracht de Prius+ in 2011 naar het Autosalon van Genève en sindsdien leidt Europa’s enige beschikbare zevenzits-hybride een onopvallend bestaan. Hij wordt nu een beetje aangepast, wellicht in de hoop om die anonimiteit te doorbreken.

Facelift

Zoals steeds is het front anders. In dit geval door de grille, koplampen, LED-dagrijlichten en bumper aan te passen. Achteraan merken we eveneens andere lichten, een aangepaste nummerplaathouder en een bumperschild waarin voortaan de diffuser is ingewerkt. Gooi er nog twee nieuwe koetswerkkleuren tegenaan en je hebt het wel gehad.

Nieuwe bekleding binnenin

Binnenin zijn er ook enkele subtiele aanpassingen. Zo zijn er onder meer nieuwe knoppen voor de aircobedieningen, zijn de knopjes op het stuurwiel herzien en werd de aankleding van de verluchtingsroosters herbekeken. Naast het nieuws in bovenstaande tussenkop is het enige nog noemenswaardige, de introductie van een groter 4,2” TFT-informatiescherm.

Snediger onderstel

De Prius+ behoudt z’n 136pk sterke elektromotor. En daarmee is het geen sprinter - je doet er minimaal 11,3 seconden over om de 100 te halen. Maar je komt dan wel toe met 4,1l/100km of 96g aan CO2/km. Op papier tenminste. De centrale voldoet voortaan overigens aan de Euro 6-norm, maar daar merk je als bestuurder niets van. Wat je wel hoort te voelen is de keuze voor nieuwe dempers. De Prius+ is ermee voortaan wat comfortabeler terwijl hij toch snediger hoort in te sturen. Stiller werd hij ook - er zit meer geluidsisolatie in.