Te koop: Dodge Viper Superleggera - maar niet zoals je denkt

Door: BV

Wie de meer dan 500pk die een Dodge Viper rijk is nog niet voldoende vindt, heeft een paar opties. Iets anders kopen, wat meer vermogen toevoegen of… gewicht weghalen. Een Viper Superleggera dus. Je hoeft het niet eens zelf te doen - er staat er eentje te koop in de VS. Amper $ 15.000 en je hebt hem. Maar het is niet wat je denkt.

Alleen een onderstel

Zelfs een ultralichte racer als een Ariël Atom heeft nog een beetje koetswerk. Enkele tientallen vierkante centimeters. Maar daar moet deze Viper niet van weten. En van een voorruit evenmin. Wat er dan nog overblijft zijn eigenlijk alleen zetels en een onderstel. Waar de rest heen is, wekt overigens niet al te veel vertrouwen - dat is immers ontmanteld door de schroothandelaar. Rijden, sturen, en remmen doet hij naar verluidt nochtans feilloos. En het is met zekerheid de lichtste Viper ooit.