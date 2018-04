Eerste beeld van vernieuwde DS5

Door: AUTO55

In het recente testverslag van de DS5 2.0 BlueHDi werd nog eens gedrukt op het feit dat de DS-lijn van Citroën binnenkort een merk binnen het merk zal vormen. Uiteraard houdt dat onder meer in dat de bestaande DS'en visueel moeten worden bijgespijkerd.

DS5

De DS5 zonder Citroën-logo in de neus hopen we tegen te komen op het autosalon van Genève in maart 2015. Hierboven heb je alvast een voorsmaakje. Zoals je kan zien is de voorbumper gewijzigd en prijkt voortaan een DS-logo op het radiatorrooster. Onderhuids verwachten we geen aanpassingen.