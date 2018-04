VW Fox Pepper lust ethanol

Door: AUTO55

Dit is de Fox Pepper, een stoere stadsmus die eind deze maand naar de Braziliaanse stad Sao Paulo wordt gebracht om er te schitteren op de Volkswagenstand van het autosalon. Hij valt op door z'n Red Tornado lakkleur en zwart dak, maar het interessantste aspect vinden we onderhuids. Je kan de zestienhonderd benzine namelijk voeden met ethanol. Het blokje ontwikkelt dan 120pk en stelt het bakje in staat in 9,8 seconden naar 100 te scheuren en te toppen bij 189km/u. Foto's van de binnenkant krijgen we nog niet te zien, al maakt VW wel gewag van onder meer rode luchtmonden in het dashboard, tweekleurig leder voor de zetels en een 5.5" display. Meer info volgt ongetwijfeld.