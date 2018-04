Officieel: Dartz Prombron Black Shark

Door: AUTO55

Gisteren aangekondigd, vandaag officieel en door de makers ervan omschreven als een "21ste eeuwse auto voor spionnen". Zijn koetswerk is opgetrokken uit een combinatie van titanium en kogelwerend Kevlar en er zitten ook zaken als vingerafdrukherkenning, een oogscanner, ingebouwde camera's, een speciale geluids- en lichtinstallatie en zelfs elektrisch geladen portierhandgrepen op. De meeste van de speciale toepassingen kunnen overigens met een smartphone van elitemerk Vertu worden bediend.

Ter herhaling: de Prombron Black Shark dankt zijn basis aan de Mercedes GL leent er ook twee motoren van. Dat zijn: een 5.5-liter V8 van de GL63 AMG en een 6.0-liter V12 van de GL65 AMG. Het krachtigste blok gaat in de Dartz prat op ruim 1.500pk, afhankelijk van de wensen van de (zeer welgestelde) koper. Die kan trouwens ook gebruik maken van Mercedes' rijhulpsystemen, een LTE-hotspot, een Playstation 4 en een Xbox One. In termen van beveiliging kreeg de Prombron Black Shark de hoogste kwalificatiecode B7 opgespeld.