Audi TT krijgt eigen racecompetitie

Door: AUTO55

Volgend jaar zal Audi met een geheel nieuwe raceklasse binnen de Deutsche Tourenwagen Masters uitpakken waaraan enkel TT's mogen deelnemen. Voluit heet het de Audi Sport TT Cup. Bij elk van de zes DTM-evenementen in Duitsland of in de buurlanden zullen twee races worden georganiseerd. Quattro GmbH voorziet 24 TT's waarvan er zes gereserveerd zijn voor gastpiloten die in shiften zullen werken. De overige achttien plaatsen kunnen nog worden geboekt. Dat kan vanaf heden via de webstek van Audi Motorsport.

TTS

Als basis voor de racewagens wordt de nieuwe, inmiddels derde generatie van de TTS gebruikt (ziehier de circuittest). Een vermogensupgrade komt er niet aan te pas (de deelnemers zullen dus nog steeds op 310pk komende van een 2.0 TFSI kunnen rekenen), al is er wel sprake van een boost-functie waardoor tijdelijk 30pk extra kan worden opgewekt. En uiteraard wegen de race-TT's ook minder dan de productie-exemplaren. Volgens Audi blijft er na wat sloopwerk nog 1.125kg over.

Niet enig

Audi is overigens niet de eerste fabrikant die een eigen raceklasse introduceert. Zo kwam Renault onlangs met een vergelijkbaar klassement genaamd Renault Sport RS 01 op de proppen.