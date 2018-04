Beter dan een Lamborghini: Lancia Delta 4S Stradale

Door: BV

Lamborghini’s gaan tegenwoordig ook al vlot over de toonbank. Van de Huracan werden er dit jaar al 3.000 verkocht. Da’s goed nieuws voor de bankrekening van de constructeur, maar toch een beetje een domper voor wie op zoek is naar exclusiviteit. Die duikt beter de geschiedenis in. Naar de Lancia Delta 4S Stradele bijvoorbeeld. Da’s in essentie de homologatieversie voor de Group B Rallywagen (voor die halverwege het rallyseizoen van 1986 werden verboden wegens écht veel te snel) van het merk. De Italianen bouwden het minimale volume van 200 stuks van het model.

Rallywagen voor de openbare weg

De S4 Delta was eigenlijk een rallywagen voor de openbare weg. Voorzien van een 1.8l turbomotor die 250pk opwekte. De rallyversie - om het verschil even te onderlijnen - was 650pk sterk en knalde zichzelf naar de honderd in 2,3 seconden. De Delta 4S had immers aan de basis hetzelfde koetswerk als de variant waarmee competitie werd gereden.

Echte exclusiviteit, met bijhorend prijskaartje

Je moet behoorlijk zoeken om een exemplaar van de S4 Stradale op de kop te kunnen tikken. Maar een linksgestuurd exemplaar staat nu wel te koop in Engeland. Er wordt omgerekend € 302.700 voor gevraagd. Méér dan voor een nieuwe Huracan dus, maar ook gegarandeerd een stuk exclusiever. En hij is eigenlijk net zo nieuw. Het gaat immers om een voertuig met slechts 21.000km, dat voor de goede orde nog eens helemaal werd gerestaureerd én gereviseerd. Kopen kan gewoon op Ebay.