BMW onthult M4 DTM Champion Edition

Dit jaar was Duitser Marco Wittmann onovertroffen in de Deutsche Tourenwagen-Masters achter het stuur van een M4. Om dat extra in de verf te zetten heeft de autobouwer een speciale editie van de straatversie onthuld. Die heet M4 DTM Champion Edition en zal 22 keer worden gekloond. De oplage is een verwijzing naar het rugnummer van de succesvolle bolide uit de racerij en alle exemplaren zullen in het wit worden gespoten.

De door maatwerkspecialist BMW Individual aangepaste M4's beschikken voorts over een dak uit CFRP, koetswerkonderdelen uit carbon en allen rusten ze op lichtgewicht 19-duimsvelgen. Al valt de gestreepte motorkap natuurlijk nog het meest op. Het is overigens niet de eerste maal dat BMW een DTM Champion Edition op de markt smijt. In 2012 was het ook al van dattum nadat Bruno Spengler victorie kraaide met zijn M3.