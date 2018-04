Door: AUTO55

Een BMW M3 pick-up bestaat al. Die vind je in ons lijstje '12 van de mafste pick-ups ooit' terug. Maar wie denkt dat deze M4-met-laadbak voor opvolging zorgt, heeft het bij het verkeerde eind. De creatie van X-Tomi Design is immers niet meer of minder dan een louter virtuele creatie. Of we hem daardoor minder interessant vinden? Een beetje toch. Al zijn we nu vooral benieuwd naar de mening van ons lezerspubliek...