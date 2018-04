300pk sterke VW Golf Variant R komt eraan

Door: AUTO55

De VW Golf R is geen doetje. Noem het gerust een Audi S3 met Volkswagen-label, want daar deelt hij zijn basis, aandrijving én motor mee. Maar wat de S3 niet heeft, is een breakversie. En dat is net wat er van de Golf R zit aan te komen.

De Golf Variant R zal tot 1.830l laadvolume ter beschikking stellen, wat ruim 300 liter meer is dan wat de 50pk minder krachtige Ford Focus ST in breakvorm lust. Maar dat is niet zijn enige concurrent. Van de Seat Leon Cupra 280 is immers ook een praktische variant in aantocht.

Onthulling

Verwacht wordt dat de Golf Variant R op de Essen Motor Show zal worden ontsluierd. Dat evenement gaat door van 28 november tot 7 december 2014.