Een Bugatti Veyron... uit hout!

In een atelier in het Indonesische Boyolalo werd onlangs een wel heel speciale Bugatti Veyron geproduceerd. Rijden doet de auto niet, maar dat maakt hem er niet minder bijzonder op. Het betreft namelijk een volledig uit hout opgetrokken kopie op ware grootte. Het prijskaartje? Omgerekend iets meer dan € 2.600. Dat is toch wat een Duitser eraan gegeven heeft. Valt goed mee, toch?

Buiten en binnen

Dat je er niet mee kan rijden, wil niet zeggen dat je er niet in kan plaatsnemen. Het interieur is namelijk ook een kunstwerk op zich, compleet met stuurwiel, pedalen en versnellingspook. Heel wat vakmanschap was ervoor vereist.