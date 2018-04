Subaru Forester STi komt eraan!

Door: BV

Leg maar een knoop in je zakdoek. Op 25 november onthult Subaru immers de Forester van Subaru Technica International. Da’s STi in het kort, en dat drieletterwoord staat het jongste decennium steevast voor automobiel vuurwerk. De knallen zullen ook ditmaal afkomstig zijn van een 2,5l viercilinder turbomotor. Hoeveel vermogen die exact zal leveren, is nog onduidelijk. Maar 300pk en bijna 400Nm is niet uitgesloten.

Opgepept uiterlijk

De Forester STi loerde al even om het hoekje. De Japanners stelden immers al eens een Forester STi tS concept voor, met een aangedikte koetswerkkit. En Japanners en Russen konden eerder al eens een versie met de kenmerkende roze badge kopen. Het lijkt er nu sterk op dat de über-SUV uit het gamma van het merk bijna al die aanpassingen overneemt. Nog even wachten en we weten het zeker… Die Europese carrière? Nee, die ligt niet voor de hand.