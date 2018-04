Met nog meer kracht: vernieuwde BMW X5 M en X6 M

Door: BV

Natuurlijk hebben ze allebei recht op de wijzigingen die de facelift van de meer dociele versies dicteren. En natuurlijk zitten ze als vanouds extra dik in de luchthappers, vleugels en velgen. Dat soort van uiterlijke geplogenheden hoort nu eenmaal bij de M-versies van het merk.

Sneller, krachtiger

De cijfers die rond beide technisch identieke M’s circuleren zijn indrukwekkend. De 4,4l V8-biturbo en de achttrapsautomaat kennen we natuurlijk al, maar is is wel wat krachtiger geworden. 4%, wat weinig lijkt maar als de basis al 555pk bedroeg, dan tikt het aan. Nu spuwen de bmw X5 M en X6 M 575pk en 750Nm uit. De topsnelheid wordt nog steeds elektronisch afgeregeld op 250km/u, maar de knaltijd naar de honderd is toch weer wat scherper: 4,2 seconden.

Lager verbruik

Er zijn ook cijfertjes die omlaag gaan. Dat zijn die van het verbruik en inherent daaraan de CO2-uitstoot. Volgens de geijkte meetcyclus bedragen die respectievelijk 11,1l/100 km en 258g/km, wat voorheen 13,9 l/100 km en 325 g/km was.