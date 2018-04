Is BMW X6 M de snelste cross-over ooit?

Door: AUTO55

Eergisteren lieten we je kennismaken met de opgefriste M-versies van de BMW X5 en X6. Van die X6 M wordt nu door projectmanager Herbert Bayerl geopperd dat het model op de Nordschleife niet moet onderdoen voor de laatste M3 Coupé. Bayerl gaf geen rondetijd op, maar als het klopt wat de man verkondigt, wil dat zeggen dat de huidige X6 M zowat 20 seconden eerder de eindmeet overschrijdt dan zijn voorganger. De stelling impliceert ook dat de X6 M in de geschiedenisboeken mag als 's werelds snelste cross-over. Of ze daar bij Land Rover de humor van inzien, durven we te betwijfelen. De Britten gaven immers al te kennen dat de Range Rover Sport SVR heer en meester is binnen de contouren van de Nürburgring.