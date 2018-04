Ferrari pocht met Tailor Made

Door: AUTO55

Tegenwoordig is het bon ton om als constructeur van luxemodellen uit te pakken met een afdeling die zich bezighoudt met het vervullen van wensen van klanten die geen genoegen nemen met de reguliere catalogus. Bij Aston Martin heet die afdeling ‘Q’, bij Ferrari wordt sinds 2011 de term 'Tailor Made' gebruikt. En dat wordt blijkbaar te weinig in de media verkondigd. Dus zag de Italiaanse sportwagenbouwer z'n kans schoon om in Firenze geschoten beelden van op smaak gebrachte FF-modellen (zowel binnen als buiten) de wereld in te sturen. Het gaat voor alle duidelijkheid om auto's van klanten en dus niet van Ferrari zelf. En zeg nu zelf: wie wil er niet gezien worden in een FF met Blu Oceano, Bianco Tartan of Grigio Abu Dhabi als koetswerkkleur. Toch?