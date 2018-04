Lincoln-interieurs bij de stilste ter wereld... volgens Lincoln

Door: AUTO55

Lincoln, een dochtermerk van Ford, kwam eerder deze maand in onze nieuwsrubriek terecht nadat bekendraakte dat de producent van Amerikaanse luxewagens meer dan ooit Duitse concurrenten in het vizier zal nemen. Dus wordt er zomaar eventjes 5 miljard dollar vrijgemaakt om dat doel te bereiken. Maar de kapitaalinjectie wil volgens Lincoln niet zeggen dat het huidige gamma niet aan de eisen van de klant voldoet. Meer nog, het merk beweert dat de interieurs van de momenteel verkochte modellen bij de stilste ter wereld horen. Hoe dat komt? Door extra veel geluidsabsorberende en -dimmende materialen te gebruiken, nog meer rekening te houden met het aerodynamische aspect van onder meer de zijspiegels en door de ruiten te ontwerpen met het oog op geluidsreductie, net als de banden die onder de wagens worden gemonteerd. Andere troeven vinden we in de actieve lawaaionderdrukker die met behulp van luidsprekers en microfonen omgekeerde geluidsgolven de cabine instuurt, en in de functie "Do Not Desturb" die gsm-gebruik tegenhoudt. Dat alles aan den lijve ondervinden, kunnen we in België jammer genoeg niet.