Nieuwe Mazda MX-5 is klaar om te racen

Door: BV

Mazda heeft een nieuwe MX-5 klaar. En dat betekent dat er een schare liefhebbers watertandend uitkijkt naar de eerste kennismaking. Op de weg natuurlijk, maar ook op circuit. Mazda gaat immers ook al geruime tijd racen met z’n kleine sportieveling. In een formule die vooral toegankelijk én spannend moet zijn. Dus zonder al te veel aanpassingen die de prijs opdrijven en met zo gelijk mogelijke auto’s.

Raceklaar geleverd

De nieuweling wordt dus ook weer voorzien van een rolkooi en race-schoeisel. Het klapdak wordt achterwege gelaten. En voor de aandrijving wordt ditmaal een 2.0l viercilinder benzinemotor ingeschakeld. De specificaties kennen we pas volgend jaar.

Alle MX-5's Cup zullen kant-en-klaar aangeleverd worden. Slechts één bedrijf mag de ombouw doen. Dat moet de onderlinge verschillen zo klein mogelijk maken.

Over gans de wereld

De nieuwe MX-5 Cup zal in elk geval uitkomen in de Global Cup Series en deze raceklasse zal over de gehele wereld circuits aandoen. Zo wordt er onder meer gereden in Europa, Azië en Noord-Amerika. De finale is voorzien op Laguna Seca, waarvan Mazda de naamrechten kocht. Wie de MX-5 Cup in 2013 wint, mag een dag testen met de LMP2-bolide van Mazda Motorsports die uitkomt in het TUDOR-kampioenschap.