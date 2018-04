Vierwielaandrijving voor Jaguar F-Type

Door: BV

Het motto ‘meer is beter’ is niet noodzakelijk van toepassing als het op aangedreven wielen gaat bij sportwagens. Maar omdat er natuurlijk mensen zijn die steevast zweren bij vierwielaandrijving, is het niet zo gek dat Jaguar van z’n veel bejubelde F-Type zo’n versie in de prijslijst parkeert. Voorlopig wel alleen met de pittigste motor.

Nauwelijks sneller

“ Ook een nieuwe instapper met viercilinder benzinemotor loert in de coulissen ”

De Jaguar F-Type R Coupé melkt 550pk uit z’n 5-liter V8 benzinemotor. Iets wat we vooral aan de aanwezigheid van een compressor te danken hebben. Als alleen de achterwielen worden ingeschakeld om hem vooruit te duwen, dan passeert de 100 al na 4,1 seconden en gaat hij door tot 300km/u. Dat laatste is elektronisch beteugeld en daar veranderen twee extra aangedreven wielen niets aan. Maar met wat extra tractie, wijzigt wel de sprinttijd, zij het erg weinig. Deze variant gaat één tiende sneller naar de drie digits.

Meer versies op komst

De F-Type met AWD debuteert op 19 november op het Autosalon van Los Angeles. Meer nieuws voor de F-Type volgt later. De Britten hebben al aangegeven het aantal versies uit te breiden tot 14 stuks. Dat betekent onder meer de komst varianten met handschakeling, maar ook een nieuwe instapper met viercilinder benzinemotor loert in de coulissen.