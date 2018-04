Audi Q3 en RS Q3 onder de scalpel

Door: BV

Audi heeft het doek van de Q3 en z’n potige broer RS Q3 getrokken voor het publieke debuut dat op 19 november voorzien is op het Autosalon van Los Angeles. De eerste leveringen van het opgefriste model zijn voorzien vanaf februari.

Bijgewerkt uiterlijk

De cosmetische aanpassingen zijn subtiel, zoals we het van Audi gewend zijn. Het meest in het oog springt nog de trapeziumvormige grille en aangepaste koplampen. Daarin is, zeker voor wat de RS Q3 betreft, gevoelig meer chroom gebruikt. Aan de achterkant zitten steevast hertekende LED-lichten en tegen een meerprijs worden ook de koplampen van die technologie voorzien.

Tot 17% zuiniger

De motoren en aandrijflijn zijn onder handen genomen, vooral met het oog op een verminderde weerstand en de bijhorende extra zuinigheid. De diesels komen daardoor toe met 17% minder kostbaar vocht, terwijl uiteraard elke eenheid voldoet aan de Euro 6-emissienorm. Van het type TDI voorziet Audi drie opties, terwijl er ook nog eens drie benzinemotoren (met een inhoud van 1,4 tot 2.0l en vermogens van 120 tot 220pk) leverbaar zijn.

RS Q3

De RS Q3 wordt door Audi in een andere categorie gedropt. Hier is het een 2,5l vijfcilinder die voor de aandrijving zorgt en die kreeg een krachtkuur. Hij is nu 30pk en 30Nm sterker dan voorheen. Met 340pk en 450Nm is het niet onlogisch dat Audi steevast vierwielaandrijving monteert. Schakelen doet een zeventraps DSG.

De snelste telg uit het Q3-aanbod werd gevoelig sneller. Dan hebben we het niet over de topsnelheid die nog steeds elektronisch afgeregeld wordt bij 250km/u, maar over de sprinttijd van 4,8 seconden die een verbetering van 7 tienden vertegenwoordigt.

Ook goed om weten: Audi trakteert de trommelvliezen door extra kleppen in de uitlaat te monteren. Zo kan je zelf kiezen voor een discrete dan wel een flamboyante soundtrack.