Dit is niet de nieuwe Fiat Punto

Door: BV

Het is niet eens een nieuwe Fiat. Maar het zou misschien wel moeten. Het is een ontwerp van de onafhankelijke designer David Obendorfer, die de kleine Fiat 600 gebruikte als inspiratie. En dat is niet eens zo gek, want Fiat zelf giet tegenwoordig bijna al z’n modellen in een op de 500 geïnspireerde designsaus.

500-design slaat niet aan

Met matig succes overigens, want terwijl nog onduidelijk is hoe de Fiat 500X zal presteren, is in elk geval wel duidelijk dat de Fiat 500L niet alleen geplaagd wordt door betrouwbaarheidsproblemen maar ook te weinig klanten kan verleiden. Misschien moeten de Italianen met een nieuwe designoefening beginnen.

Punto-opvolger

David Obendorfer zet hier een vijfdeurs neer voor het B-segment. Een opvolger voor de Punto dus. En eentje die de filosofie volgt om almaar meer Fiat’s in een retrosaus te dippen, zonder al te veel karakter te verliezen. Er zijn zelfs Abarth-versies uitgewerkt. En er is nog ruimte voor inventiviteit, ook al is het retro. Kijk maar naar de dagrijlichten die bovenop de motorkap zijn geplaatst.