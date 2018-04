Alleen voor India: Rolls-Royce Phantom Maharajas

Door: BV

We gaan even kort door de bocht (want de definitie omvat natuurlijk veel meer), maar de Maharaja is de titel die de koning draagt op grote delen van het Indische schiereiland, maar ook in Indonesië, Maleisië, de Filipijnen en Brunei. Rolls Royce kleeft de naam nu op een speciale uitgave van de Phantom Drophead Coupé. Niet toevallig, kunnen we stellen, want de afgelopen vijftig jaar kochten Maharajas in het totaal 840 voertuigen van het merk. Het is, als we het bedrijf mogen geloven, de langst lopende band met één enkele autoleverancier.

Een pauw

De open Phantom is voor de gelegenheid uitgevoerd in een witte koetswerkkleur met een bijpassende ledertint. Die wordt gecombineerd met smaragdgroene accenten aan de binnenzijde en een ‘coach line’ in die kleur aan de buitenkant. De pauw is één van India’s nationale symbolen en daarom is de beeltenis niet alleen aanwezig in de koetswerklijn, maar werd ze ook als inspiratie gebruikt voor sierborduurwerk en houtfineer.

Wat je moet doen om eigenaar te worden van dit unieke exemplaar is onduidelijk, maar in Europa wonen is in elk geval een slecht begin.