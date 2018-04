Wat doet de Spaanse regering met een Ferrari FF?

Door: BV

Laat ons beginnen met ‘hoe komt de Spaanse regering aan een Ferrari FF?’ Want dat is al een anecdote op zich. Koning Juan Carlos I is een beetje een petrolhead, blijkbaar. Dat is niet zo uitzonderlijk want ook van onze oud-koning Albert is bijvoorbeeld geweten dat hij graag met z’n neus boven de tankdop hangt. Juan Carlos I gaat er zelfs graag voor op verplaatsing. En zo trok hij enkele jaren geleden naar de GP F1 van Abu Dhabi. In onze contreien mogen bezoekende vorsten al blij zijn als ze een doos Antwerpse Handjes of het recept voor Brusselse wafels mee naar huis krijgen. In Abu Dhabi krijg je dan blijkbaar niet één, maar twee Ferrari FF.

Felipe VI

Er zijn dus twee exemplaren van de Ferrari FF geleverd in Spanje, met daarop een strikje met de kleuren van de Verenigde Arabische Emiraten. En nu, zo ontdekte een Spaanse krant, is het beheer van één van beide exemplaren door kroonprins Felipe VI overgedragen aan de Spaanse regering. Die heeft echter nog niet beslist wat ze met de auto gaan aanvangen. Mogelijk wordt hij geveild.