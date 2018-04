Ralph Lauren giet Bugatti uit 1938 in horloge

Door: BV

Mode-ontwerper Ralph Lauren is een meer dan behoorlijke autofreak. Afgelopen editie van het Concorso D’Eleganza Villa D’Este werd z’n Bugatti Atlantic Coupé 57SC uit 1938 er zelfs uitgeroepen tot algemene winnaar. Van de klassieke Bugatti zijn slechts 4 stuks gebouwd en ze zijn letterlijk een fortuin waard. In vergelijking is een horlog van € 10.000 best betaalbaar. En Ralph Lauren hemzelve heeft de stijl van z’n klassieke pronkstuk gecombineerd met het Zwitserse mechanisme.

Geborsteld staal

De behuizing is 45mm groot en uitgevoerd in geborsteld staal. Het is 11,2mm dik en de wijzerplaat wordt afgeschermd door saffierglas. Het bandje is dan weer van kalfsleder. Maar het belangrijkste is toch dat de wijzerplaat, met z’n combinatie van houtfineer en zwarte achtergrond geïnspireerd is op het dashboard uit 1938.