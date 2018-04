Audi Exclusive RS4 Avant ziet groen

Door: BV

Wie een Audi wil die zich van de massa onderscheidt, klopt aan bij Audi Exclusive. Dat deed ook de eigenaar van deze RS4 Avant. Aan de techniek werd niets gewijzigd, maar met een 450pk sterke 4,2l V8 en 430Nm heb je nu ook niet meteen te klagen. Je kan ermee naar de honderd in 4,7 seconden en haalt desnoods 280km/u. Maar het uiterlijk is wel aangepakt.

Groen?

Je krijgt er natuurlijk Audi Exclusive-badges bovenop. Maar dat verbleekt natuurlijk bij het meest opvallende element: de groene koetswerkkleur. We weten dan wel dat in Europa bijna niemand die tint op z’n auto zet, maar deze klant wou het niet alleen aan de buitenzijde, maar ook aan de binnenkant. Als sierlijsten op het dashboard en als sierstikwerk in z’n leder-alcantara interieur. Mat zwarte velgen maken het geheel af.