Nog één: Pagani Zonda 760RSJX

Door: BV

Eigenlijk is de Pagani Zonda al lang niet meer officieel in productie. Maar wie in Italië landt met een zak geld, kan er bij Pagani nog gewoon eentje krijgen. Je hoeft dus niet voor de wel heel wulpse Pagani Huayra te gaan.

760RSJX

De 760 staat nog steeds voor het aantal pk’s dat aan de liefst 7,3l grote V8 van Mercedes AMG wordt onttrokken. De andere letters staan voor de naam van de klant. In dit geval een Chinees die in Hong Kong woont. En hij heeft inderdaad een nogal Oosterse smaak. Nagenoeg gans de auto is uitgevoerd in een kleur die Pagani zelf omschrijft als pastelgroen (maar die ons vooral blauw lijkt te zijn).