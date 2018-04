BWM 2 Actvive Tourer krijgt vierwielaandrijving

Door: BV

Terwijl Mercedes naarstig werkt aan een kloon van BMW’s X6, heeft die laatste de 2 Reeks als een concurrent voor de B-Klasse in de catalogus staan. De Duitsers steken het ook niet weg, op enkele millimeters na zijn de afmetingen van het product uit München dezelfde als die uit Stuttgart.

Geen voorwielsleper

De 2 Active Tourer krabt zich in normale omstandigheden aan de voorwielen door het verkeer. Het is daarmee de eerste, maar (tot grote spijt van de puristen) niet de laatste BMW die dat zal doen. Maar wie wil, kan daar nu onderuit. De 225i en 220d zullen nu ook beschikbaar worden met vierwielaandrijving. Die weegt 61kg meer en stoot daarom natuurlijk een beetje meer CO2 uit. De 225i zal tot 6,5l de atmosfeer in blazen, terwijl de 220d niet meer dan 227gr zal lossen. BMW beweert bovendien dat beide modellen nog dynamischer te sturen zijn.