Ferrari FXX K is circuitmonster met 1000+pk!

Door: BV

De LaFerrari is nog steeds de sportwagen met de meest belachelijke naam van allemaal (stel je voor dat Citroen een LaCitroën of BMW een DerBMW zou uitbrengen), maar voor de rest is er maar weinig ridicuuls aan. Integendeel. Ferrari lijkt dat inmiddels zelf ook te beseffen en doopt deze afgeleide gewoon FXX (K), net zoals het voorheen al deed met de circuitvariant van de Ferrari Enzo. Het prijskaartje is niet vrijgegeven. Daarover kunnen we nu al zeggen dat als je ernaar moet vragen…

1.050pk!

De V12 van de LaFerrari is nog steeds 6,3l groot, maar zonder de beperkingen die bij weggebruik komen kijken (de decibelproductie bijvoorbeeld) kan er 860 in plaats van 800pk aan onttrokken worden. Om wat meer vermogen te creëren werden bijvoorbeeld ook de hydraulische klepstoters vervangen door mechanische exemplaren en zijn de inlaatspruitstukken opnieuw ontworpen. En dan is er nog een elektromotor (KERS, vandaar de K in de benaming) die eveneens wat krachtiger werd. 190 in plaats van 163pk. Tel beiden bij elkaar op en de gevleugelde tweezitter gaat van 963pk en 900Nm in de wegversie naar 1.050pk als circuitmonster. Erg veel extra koppel heeft hij overigens niet gekregen, want de Italianen blijven daar cryptisch over.

Hele hoop snufjes

De meest onversneden rijervaring lijkt Ferrari niet aan te willen bieden. Maar voor wie wild wordt van elektronische snufjes, wordt deze LaFerrari het absolute summum. Zo worden de wielen door verschillende programma’s apart afgeregeld om zo dicht mogelijk bij de door de bestuurder aangegeven rijlijn te blijven. Kwestie van de Pirelli P-Zero slicks ten volle te benutten. En rijden kan volgens vier standen die op het ingewikkelde stuurtje zijn aan te geven: Qualify (korte tijd, het maximum eruit persen), Long Run (lange, consistente prestaties), Manual Boost (kies zelf wanneer je het KERS activeert), Fast Charge (de batterij zo snel mogelijk bijladen).

Meer vleugels

Zowel voor- als achteraan zit de FXX K dikker in de vleugels dan het standaardexemplaar. Daarbij hoort ook een uitklapbare achterspoiler die de auto tot 6cm langer maakt.

Niet inzetbaar

Wie nu van plan is om met de FXX K uit te komen in een door de FIA gereglementeerde wedstrijdklasse, is er aan voor de moeite. Deze Ferrari voldoet immers aan geen enkele officiële reglementering. Je kan er dus alleen mee rijden wanneer de fabrikant beslist om wat klanten samen te brengen op circuit. Dat gebeurt in het kader van een klanten-test-programma dat de komende twee jaar wordt uitgerold. Met andere woorden: Ferrari maakt het eens te meer (want ze deden het al met de FXX) zo bont dat het z’n klanten grof laat betalen voor het testen van enkele snufjes. Il faut le faire.