BMW X5 M en X6 M elegant dankzij Individual

Door: BV

Van een weldaad aan elegantie kan je de door BMW M onder handen genomen X5 en de technisch identieke X6 niet verdenken. Beide modellen spelen omwille van hun volume noodgedwongen vooral het ‘brute’ visuele aspect uit. Met 575pk en 750Nm is dat ook niet gelogen natuurlijk. Maar BMW Individual - dat de catalogus steevast uitbreidt met enkele andere kleuren en bekledingsopties - probeert toch eens of het anders kan.

Twee nieuwe kleuren

Individual pakt alvast uit met twee nieuwe tinten: bruin en zwart. Beiden hebben een lak waarin parels verwerkt zitten die ervoor zorgen dat de kleur onder invloed van de lichtinval wijzigt. Richting kopertint voor de bruine kleur, en blauw voor de lak die BMW omschrijft als zwart.

Aan de binnenzijde is er nieuw wit leder en een dakhemel in wit alcantara. Bovendien kan je voortaan voor een zwarte pianolak opteren voor de sierlijsten en ook het dashboard in leder laten uitvoeren.