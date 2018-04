Nieuwe Audi RS3 overklast Mercedes A45 AMG

Door: BV

De Mercedes A45 AMG is met z’n 360pk niet langer de heetste hot hatch van allemaal. De nieuwe Audi RS3 Sportback stoot hem van de troon. Die heeft voortaan 367pk.

Ouderwetse pk-wedloop

De pk-wedloop is niet meer van deze tijd? Wel, fout. Mercedes en Audi stellen de wapens regelrecht tegen elkaar op. Het is geen toeval dat de RS3 bij deze generatiewissel 27pk en 15Nm wint. Hij tikt daardoor immers 7pk en 15Nm hoger af dan het potigste model-met-ster uit het segment. De RS3 mag zich weer tot heerster uitroepen.

Motorfeest

Deze Audi heeft nog meer om vrolijk van te worden. Zo blijft de 2,5l vijfcilindermotor present. Da’s een cilinder méér dan de Mercedes en dat zal in klank en karakter dividend uitkeren. Vier cilindertjes is voor een performance-model immers nogal plat. En er zitten nu twee elektronisch gestuurde vlinderkleppen in de uitlaat. Op verzoek van de bestuurder, wordt daardoor het orkest wakker.

Sneller

Verder dan 250km/u kom je niet. Daar zorgt de begrenzer voor. Maar het gaat er ook niet om. De acceleratietijd naar 100km/u is waar deze hete vijfdeurs mee wil uitpakken. Hij doet het in 4,3 seconden. Daarvoor moet je je wel laten helpen door vierwielaandrivjing, een 7-traps-automaat en lanceerhulp. Audi belooft dat de RS 3 zich vooral als een achteraandrijver zal gedragen. Een belofte die het merk wel vaker doet, maar waar in de praktijk meestal bitter weinig te merken valt. En de elektronica zorgt ervoor dat je daar niets aan kan doen. Wat je wel kan omzeilen is de snelheidsbegrenzer. Die kan worden opgetrokken tot 280km/u, maar Audi is flauw en vraagt voor dat regeltje programmatiecode een hoger bedrag.

Nog meer snufjes? Wat denk je van een progressieve besturing, adaptieve demping of keramische remmen (een optie, maar het blijft een unicum in het segment)?

Best (relatief) zuinig

De prestaties lijken niet te verzoenen met een laag verbruik. En als je de twee wil combineren kom je van een kale reis thuis. Gegarandeerd. Maar leg een pluim op het gaspedaal en je moet toekomen met 8,1l/100km of 189g/km.