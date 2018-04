Edag Light Cocoon heeft vel van Jack Wolfskin

Door: BV

Als je kijkt naar deze Light Cocoon die toeleveringsspecialist Edag wil voorstellen op het Autosalon van Genève (in maart van volgend jaar) kan je net zo goed veronderstellen dat de verlichting de blikvanger is. Maar het gaat eigenlijk om de structuur.

Skelet

In plaats van over een conventioneel koetswerk in plaatstaal te beschikken, heeft deze sportief ogende tweezitter een skelet waarover textiel is gespannen. Texapore Softshell om exact te zijn. Dat is weerbestendig volgens outdoor kledingspecialist Jack Wolfskin, die voor de aanlevering zorgde. Het zal wel allemaal trendy zijn, maar het gaat Edag vooral om het gewicht. Deze oplossing weegt een stuk minder dan een conventionele koets. Hoeveel? Tja, details geeft Edag niet prijs. Zo weten we niet eens of er ook een aandrijflijn aanwezig is. Daar gaat het per slot van rekening evenmin om.