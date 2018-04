Land Rover Discovery Sport: de prijzen

Door: BV

Land Rover heeft de prijzen van de opvolger voor de erg populaire Freelander bekendgemaakt. Die heet voortaan Discovery Sport (de naamgeving volgt het voorbeeld van het Range Rover-aanbod) en wordt leverbaar met vier verschillende motorversies.

Motorenpalet

Het aanbod omvat slechts één benzine. Een tweeliter turbo met 240pk en 340Nm. Die staat pas in het gamma vanaf € 40.100 maar is steeds gekoppeld aan een automaat. De diesels (en dat zijn er drie) zijn nooit duurder. En dat is natuurlijk goed nieuws voor ons dieselminnend publiek.

De instapper wordt een eD4 met 2 liter inhoud, 150pk en 380Nm sterkte en vooral aan te raden omwille van z’n uitstoot van slechts 119g/km. Het is de instapper, die € 32.900 moet opleveren. Dat is ruwweg 10% meer dan een Freelander, een volstrekt normale aanpassing bij een complete generatiewissel. Een tweede diesel met 2,2l slagvolume levert eveneens 150pk, maar is nét dat tikkeltje soepeler, met 400Nm trekkracht. Die is er vanaf € 34.500. Van deze centrale bestaat ook een versie die 190pk en 420Nm opwekt. Die is er voor € 37.700. Voeg er een automaat aan toe en je eindigt op exact hetzelfde bedrag als de diesel een paragraaf hoger. De prijsvork loopt overigens door tot € 55.900.

Autosalon van Brussel 2015

De Discovery Sport voor het eerst in levende lijve begroeten zal kunnen op het Autosalon van Brussel 2015.